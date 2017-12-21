В Челябинске ищут клиентов турфирмы, лишившихся денег и путешествий

В Челябинске еще одного туроператора уличили в обмане клиентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в сентябре текущего года в полицию обратилась жительница Озерска. Женщина рассказала, что в последний летний месяц заключила договор с челябинской турфирмой, расположенной в доме №8 по проспекту Ленина. Клиентка внесла предоплату за две путевки на российский курорт и договорилась забрать их перед отправкой в путешествие.

В положенное время озерчанка приехала в областной центр, однако ни путевок, ни оплаченных 14 тысяч рублей получить не смогла. Офис туроператора оказался закрыт, все вывески сняты, телефоны менеджеров выключены.

По данным источника в правоохранительных органов, речь идет о деятельности ООО «Транспортно-туристическое объединение», помимо Челябинска, работавшего в Перми и Екатеринбурге.

По факту мошенничества с деньгами озерчанки в полиции возбудили уголовное дело. Следователи полагают, что организаторы данной фирмы могут быть причастны к аналогичным преступлениям. В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших.

Жителей Челябинска и области, лишившихся отдыха после покупки путевок в указанном месте, просят обращаться по телефонам дежурной части: 8(351)772-86-67, 8(351)773-14-14, а также в отдел уголовного розыска районной полиции УМВД России по Челябинску по телефону: 8-950-731-77-13.

Челябинск, Юлия Димова

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