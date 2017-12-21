В Миассе у почтальона отобрали сумку с пенсиями

В Миассе неизвестные напали на почтальона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем на проспекте Октября. Сотрудница отделения почтовой связи, разносившая деньги жителям, зашла в подъезд многоэтажки, когда на нее со спины набросились двое мужчин.

Незнакомцы выдернули из рук почтальона сумку и убежали. Пострадавшая обратилась в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт случившегося подтвердили, однако сообщить детали происшествия затруднились. В настоящий момент проводится комплекс неотложных мероприятий, устанавливается личность преступника.

По некоторым данным, причиненный «Почте России» ущерб составил почти 150 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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