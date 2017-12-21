Счастливая сотня: южноуральских школьников повезут на Кремлевскую елку

Южноуральскую делегацию на Кремлевской елке представят более сотни человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, общероссийская новогодняя елка состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря. Челябинскую область на ней представят 120 человек: 96 детей и 24 сопровождающих.

В состав делегации вошли школьники от 8 до 12 лет, ранее не участвовавшие в данном мероприятии. Главную елку страны увидят отличники, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети, а также дети участников военных конфликтов.

Группа южноуральцев отправится в Москву в ближайшее воскресенье. За день до главного новогоднего представления для детей проведут обзорную экскурсию в Мемориальном музее космонавтики. Впервые школьники будут добираться до столицы на самолете, ранее всех отправляли поездом.

Напомним, Кремлевская елка проводится в российской столице с 1935 года. В первые годы новогоднее торжество проходило в Колонном зале Дома союзов. В 1953 году главное новогоднее представление для детей состоялось в Большом Кремлевском дворце, после чего собирать здесь юных зрителей под Новый год стало традицией. С тех же пор организаторами праздника являются московские профсоюзы. Билеты на елку в Кремль давали отличникам учебы. Сегодня увидеть новогоднюю красавицу могут все желающие, заплатив за вход от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от времени и места в театральном зале.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.12.17

В Миассе у почтальона отобрали сумку с пенсиями. / В Челябинске ищут клиентов турфирмы, лишившихся денег и путешествий. / На Южном Урале вынесли приговор отцу, зверски убившему младенца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»