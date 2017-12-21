Безопасность детей на откуп гаишникам: россияне не желают учить своих чад дорожной грамоте

В России каждый четвертый родитель считает, что правилам дорожного движения должна учить не семья.

Таковы результаты опроса, проведенного в рамках Всероссийского марафона безопасности детей на дороге «Зебра».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Челябинска и еще 24 регионов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Владивостока, попросили оценить их включенность в обучение детей «дорожной» грамоте. Ответы ошеломили организаторов.

Четвертая часть респондентов (26%) заявила, что правилам дорожного движения детей должны обучать в детских садах и школах, родители в этом процессе, по их мнению, не участвуют.

Еще порядка 61% полагают, что за безопасность их детей на дорогах полностью ответственны сотрудники ГИБДД. Именно автоинспекторам и нужно рассказывать малышам, как вести себя на проезжей части, расшифровывать знаки и сигналы светофоров.

С тем, что семья самостоятельно может обучить ребенка безопасности дорожного движения, согласны лишь 4% опрошенных.

Причем на вопрос, довольны ли вы знаниями ребенка ПДД, утвердительно ответили лишь 5% родителей.

По данным Центра защиты прав и интересов детей при Минобрнауки России, тема безопасности на дорогах изучается уже в начальных классах на предмете «Окружающий мир». В среднем, звене школьникам рассказывают о правила дорожного движения на уроках ОБЖ. Тематические занятия в учебных учреждениях с разной периодичностью проводят и сотрудники Госавтоинспекции.

Результаты родительского опроса также зафиксировали два популярных мнения по поводу того, во сколько лет ребенку нужно начать объяснять правила поведения на дорогах. 47% респондентов назвали оптимальным пятилетний возраст, 41% – десятилетний. 4% опрошенных уверены, что рассказывать о ПДД нужно с двух лет. При этом 60% участников считают необходимым одновременно объяснять правила и устрашать юных слушателей последствиями аварий. Психологи уверены, что учить ребенка безопасности необходимо с момента, когда он впервые со взрослым самостоятельно выйдет на проезжую часть.

Челябинск, Юлия Димова

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