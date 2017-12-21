Поставили на счетчик: приставы арестовали самолеты «ЧелАвиа»

Челябинская авиакомпания лишилась самолетов за многомиллионные долги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, имущество ООО «Авиационная компания Челавиа» арестовано в рамках исполнительного производства о взыскании 13 миллионов 259 тысяч рублей. Взыскателем выступила организация-банкрот, задолжавшая работникам порядка 26 миллионов рублей. Исполнители полагают, что компания сможет выполнить обязательства перед сотрудниками после возврата внушительного долга.

В сентябре текущего года были заблокированы счета «Челавиа», а воздушные суда, принадлежащие должнику, попали под запрет регистрационных действий.

Ограничения были наложены и на весь автотранспорт: два грузовика ГАЗ, Hyundai Porter, микроавтобус Toyota Hiace, а также спецтехнику – автопогрузчик МКСМ-800, автогрейдер ТЗ-98 и трактор МТЗ-82.

Однако это не заставило владельца конторы погасить крупный долг, в результате было принято решение об аресте всей техники, значащейся на балансе компании.

В минувший понедельник исполнители прибыли по адресу организации, однако руководителя на месте не застали. Вскоре информация об описи имущества дошла до московского руководства фирмы. После получения соответствующей доверенности по электронной почте ответственным за хранение арестованного имущества назначили одного из сотрудников компании.

В общей сложности, приставы арестовали без права пользования 23 тренировочных самолета «Челавиа» и 7 единиц автотранспорта. Часть техники оказалась неисправна, ее оценили в 200 тысяч рублей. Также были изъяты свидетельства о регистрации учебных самолетов. Механика, ответственного за хранение, предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом.

Организации выставлено требование до 22 декабря предоставить все учредительные и финансово-хозяйственные документы. В ответ «Челавиа» просила увеличить указанный срок в связи с объемом требований, заявив, что погасит многомиллиардный долг до 27 декабря. Стороны сговорились на 25 декабря. Если к этому времени приставы не получат документы, на должника заведут административное дело за нарушение закона об исполнительном производстве. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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