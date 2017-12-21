В Челябинске пьяная толпа до смерти забила молодого парня

В Челябинске следователи выясняют обстоятельства убийства местного жителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло в ночь на 17 декабря в общежитии Советского района. Компания из четырех мужчин, самому младшему из которых не исполнилось и 18 лет, распивала спиртное в одной из комнат.

В ходе посиделок у хозяина жилища в коридоре возник конфликт с соседом – 26-летним парнем.

В считанные минуты словесная перепалка переросла в драку. Четверо пьяных мужчин набросились на оппонента с кулаками, жестоко избили его и бросили в комнате. Истекающий кровью мужчина всю ночь лежал на полу, а наутро скончался.

Впоследствии молодчиков задержали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, возбудили уголовное дело. Совершеннолетних подозреваемых на время следствия отправили в СИЗО, их 17-летний сообщник оставлен под домашним арестом.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.12.17

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