В Челябинске каждая третья фирма устраивает корпоративы на деньги сотрудников

Челябинские работодатели намерены сократить расходы на корпоративы.

Такие выводы сделали специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе опроса работодателей на тему подготовки к предстоящим праздникам выяснилось, что 63% компаний планируют выбрать более бюджетное место для новогоднего мероприятия, чем в прошлом году.

Треть коммерческих организаций (34%) соберет деньги на корпоративы у сотрудников, а также займется организацией вечера без привлечения аниматоров.

Более четверти работодателей (29%) намеренно снизят траты, сократив объемы алкоголя и праздничных блюд.

Несмотря на финансовые трудности, количество российских компаний, регулярно устраивающих новогодние корпоративы, по данным портала, остается неизменной с 2014 года.

Самое популярное место для празднования Нового года с коллегами – ресторан. Практически половина компаний в нынешнем году устроит корпоратив в таком формате. 16% будут праздновать в офисе, а каждая десятая компания – в кафе, отмечают аналитики. Популярность клубов по сравнению с 2014 годом выросла в три раза, а мероприятия на открытом воздухе все менее востребованы. За последние три года их доля сократилась с 8% до 2%.

Челябинск, Юлия Димова

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