В Челябинске в здании суда открыли оккультный храм

В Челябинске адепт деструктивного культа наказана за миссионерскую деятельность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, нарушения вскрылись в ходе проверки деятельности оккультно-религиозной организации «Храм фиолетового пламени».

Установлено, что в нежилом помещении дома №35 по улице Героев Танкограда собираются последователи религиозного учения, основанного в 1956 году Марком и Элизабет Клэр Грофет в США. По словам адептов, учение объединяет несколько религий, священными книгами являются Библия, Учения Вознесенных Владык. В «офисе» миссионеров изъята специальная литература и другая оккультная атрибутика.

В ходе проверки выяснилось, что министерстве юстиции Челябинской области адепты не регистрировались. По данным прокуратуры, деятельность организации противоречит федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», поскольку «Храм фиолетового пламени» не подавал уведомлений о начале деятельности и не предоставил решения собрания членов о наделении их соответствующими полномочиями.

Примечательно, что в этом же здании располагается судебный участок мирового суда Тракторозаводского района. Имеют ли служители Фемиды отношение к прокурорской проверке, на данный момент неизвестно.

В отношении организатора храма возбуждено административное дело по факту миссионерской деятельности с нарушением требований закона. Нарушительнице назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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