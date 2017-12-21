Челябинская область заканчивает год с профицитным бюджетом – новый начнет с дефицита в 12 миллиардов

Южноуральские депутаты к концу года подкорректировали региональный бюджет и приняли новый.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов региона, параметры бюджета-2017 изменены в результате уточнения прогноза собственных доходов и пересмотра расходов с точки зрения их ожидаемого исполнения. Заложенный ранее дефицит в сумме 1,2 миллиарда рублей ликвидирован.

В настоящее время планируемые доходы областного бюджета превышают ожидаемые расходы на 3 миллиарда 288,8 миллиона рублей.

На изменение бюджетного баланса повлияло получение дополнительных собственных доходов в сумме 2 миллиардов 163,2 миллиона рублей и федеральных ресурсов.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2017 год составили 143 миллиарда 506,3 миллиона рублей, расходы – 140 миллиарда 217,5 миллиона рублей, профицит – 3 миллиарда 288,8 миллиона рублей.

Главный финансовый документ на 2018 год и плановый 2019-2020 годы сегодня во втором чтении приняли депутаты Заксобрания Челябинской области.

Отметим, после принятия проекта в первом чтении глава региона внес поправки, связанные с дополнительным распределением федеральных средств на предстоящий период.

На ближайший год объем федеральных ресурсов вырос на 1,9 миллиарда рублей.

В частности, на 1 миллиард 234,8 миллиона рублей увеличена поддержка сельхозтоваропроизводителей, еще 184,3 миллиона рублей власти выделили для ежемесячных выплат многодетным семьям в соответствии с новыми инициативами президента России, 160 миллионов рублей в 2018 году направят на программу развития здравоохранения.

Также пересмотрены статьи расходов, покрываемых за счет регионального бюджета. В результате на 1 миллиард рублей увеличено финансирование программ переселения граждан из аварийного жилья, на 500 миллионов – расходы на строительство газопровода, еще 400 миллионов южноуральские власти направят на реализацию проекта «Чистая вода».

После двух корректировок планируемые доходы бюджета Челябинской области на 2018 год составили 141 миллиард 28,4 миллиона рублей, расходы – 152 миллиарда 952,9 миллиона рублей, дефицит – 11 миллиардов 924,5 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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