Челябинец задушил двухлетнего племянника

В Челябинске 18-летний парень подозревается в убийстве ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошел днем 20 декабря в Металлургическом районе. Хозяйка квартиры ушла за старшим сыном в детский сад, оставив младшего под присмотром 18-летнего брата.

Когда двухлетний малыш начал капризничать, молодой человек задушил его одеялом.

Челябинца задержали. По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Юлия Димова

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