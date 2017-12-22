Южный Урал заметет снегом

На Челябинскую область надвигается снежный циклон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие два дня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу и воскресенье на большей части территории выпадет снег, в горах – до умеренного. Также прогнозируется гололед, утром возможны туманы.

Температура воздуха днем в субботу -7, -12 градусов. В следующие сутки в отдельных районах ожидается резкий перепад температур. В ночь на воскресенье на юге региона синоптики обещают до -26 градусов, в дневные часы -9, -14 градусов.

В Челябинске в выходные -10, -12 градусов, ночью ожидается незначительное похолодание.

Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 15 м/c. В последнюю рабочую неделю снег продолжится, дневные температуры не превысят средних климатических значений.

Челябинск, Юлия Димова

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