В Челябинске откроют площадки для запуска новогодних фейерверков – без медиков и спасателей

В Челябинске главам районов поручили оборудовать специально отведенные места для запуска пиротехники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников обсудили на прошедшем сегодня заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данным начальника управления безопасности жизнедеятельности администрации города Александра Рымарева, ежегодно количество пожаров в новогодние каникулы увеличивается, в среднем, в два раза. В прошлые праздники произошло 23 пожара с 4 погибшими и 2 пострадавшими.

Основная доля возгораний приходится на жилой сектор. В большинстве случаев причинами пожара становится неправильная эксплуатация оборудования и неосторожное обращение с огнем. К последним относится запуск пиротехнических изделий, бенгальских огней, свечей в помещениях.

В ходе подготовки к новогодним праздникам сотрудники МЧС утвердили реестр мест с массовым пребыванием детей и проинспектировали места хранения и реализации в Челябинске пиротехнической продукции.

Для снижения числа погибших и пострадавших в огне администрациям внутригородских районов рекомендовано в срок до 25 декабря оборудовать для населения безопасные площадки для запуска фейерверков. Специалисты отмечают, что это должна быть открытая местность в сквере или парке, огороженная и оснащенная средствами пожаротушения. Также на площадке необходимо разместить стенды с информацией о правильном использовании пиротехники.

По словам исполняющего обязанности главного инспектора по пожарному надзору Андрея Смирнова, радиус зоны фейерверков 3 класса опасности не должен быть меньше 30 метров, еще 20 метров необходимо оставить в запасе. На сегодняшний день ни один из челябинских районов не оборудован такими площадками.

Впрочем и сами горожане, празднуя Новый год, не особо раздумывают, где запустить салют. Как правило, фейерверки взрывают прямо во дворах, в непосредственной близости от окон и припаркованных машин.

В ходе обсуждения данного поручения на КЧС главы районов озадачились вопросом охраны подобных объектов. Для предотвращения несчастных случаев необходимо круглосуточное дежурство медиков и спасателей, однако об этом в распоряжении управления городской администрации нет ни слова. Вероятно, чиновники надеются на сознательность самих граждан. Те, в свою очередь, уверены, что это задача специалистов.

Челябинск, Юлия Димова

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