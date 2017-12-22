До выборов президента осталось 86 дней: на Южном Урале ребенку аллергопробы сделали просроченными реактивами

Жительница Кыштыма обвинила медиков в опасных методах диагностики болезни у ее дочери.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился после обращения горожанки в медицинский кабинет местного санатория. Женщина заплатила 1,2 тысячи рублей, чтобы сделать аллергопробы пятилетней дочери. Ребенок с рождения часто болеет и состоит на учете в Челябинской областной больнице.
«Я была в шоке, когда медсестра санатория стала капать на царапинки, сделанные для определения пробы, просроченные реактивы», – цитирует мать девочки «Кыштымский рабочий».
Женщина сообщила медику, что согласно указанному на ампулах сроку годности, реактивы нельзя использовать с 2013 года.
Однако медсестру данное замечание особо не волновало: женщина отметила, что в курсе просрочки, однако продолжила делать анализ и даже выдала результаты теста.
Впрочем, никакой аллергической реакции у ребенка не обнаружили. Возмущенная горожанка написала заявления в прокуратуру. Также женщине вернули деньги за бракованный тест.
Как сообщил РИА «Новый День» руководитель городского надзорного ведомства Сергей Волков, жалоба по данному факту зарегистрирована, в настоящий момент в санатории «Дальняя дача» проводится проверка. Ее результаты станут известны не ранее, чем через 15 дней.
Челябинск, Юлия Димова
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