До выборов президента осталось 86 дней: на Южном Урале ребенку аллергопробы сделали просроченными реактивами

Жительница Кыштыма обвинила медиков в опасных методах диагностики болезни у ее дочери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился после обращения горожанки в медицинский кабинет местного санатория. Женщина заплатила 1,2 тысячи рублей, чтобы сделать аллергопробы пятилетней дочери. Ребенок с рождения часто болеет и состоит на учете в Челябинской областной больнице.

«Я была в шоке, когда медсестра санатория стала капать на царапинки, сделанные для определения пробы, просроченные реактивы», – цитирует мать девочки «Кыштымский рабочий».

Женщина сообщила медику, что согласно указанному на ампулах сроку годности, реактивы нельзя использовать с 2013 года.

Однако медсестру данное замечание особо не волновало: женщина отметила, что в курсе просрочки, однако продолжила делать анализ и даже выдала результаты теста.

Впрочем, никакой аллергической реакции у ребенка не обнаружили. Возмущенная горожанка написала заявления в прокуратуру. Также женщине вернули деньги за бракованный тест.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель городского надзорного ведомства Сергей Волков, жалоба по данному факту зарегистрирована, в настоящий момент в санатории «Дальняя дача» проводится проверка. Ее результаты станут известны не ранее, чем через 15 дней.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.12.17

В Челябинске откроют площадки для запуска новогодних фейерверков – без медиков и спасателей. / Южный Урал заметет снегом. / В последний понедельник года в Челябинске откроется главный ледовый городок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»