В Челябинске забраковали одну из крещенских купелей: от воды дурно пахнет

В Челябинске началась подготовка к празднику Крещения. Чиновники и церковь решают, где прорубить иордани.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь с 18 на 19 января челябинцы традиционно выстроятся в очереди, чтобы окунуться в челябинских водоемах для исполнения религиозного обряда. На прошедшем сегодня заседании КЧС городские власти представили предварительный список купелей.

Как и в прошлом году, окунуться можно будет в двух местах на Шершневском водохранилище – в районе городского пляжа и поселка Сосновка. Также будут вырублены проруби на озере Первое и Смолино – возле храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» и рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк».

По данным начальника отдела мероприятий по вопросам безопасности населения администрации города Дмитрия Литвякова, изначально представители РПЦ также планировали освятить купель в пруду Девичьи слезы на территории Семейного сквера в Ленинском районе. «Но когда вскрыли лед выяснилось, что от воды исходит неприятный запах. Сейчас данная прорубь под вопросом», – добавил чиновник.

Как и в прошлые годы в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели, бригады скорой помощи и полицейские. В случае необходимости также будет использована водолазная группа.

Отметим, пока ответственные за омовение челябинцев должностные лица определены лишь на пяти объектах. По поводу еще трех купелей у чиновников Ленинского, Центрального и Тракторозаводского районов возникли расхождения с Челябинской епархией. Стороны предложили разные места для обустройства купелей, однако конечный список в виду специфики мероприятия утвердят представители церкви.

Напомним, в прошлом году в Челябинске на праздник Крещения прорубили 6 иорданей. Окунуться в ледяную воду решились около 6 тысяч горожан.

Челябинск, Юлия Димова

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