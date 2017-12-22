До выборов президента осталось 86 дней: челябинские дольщики обратились за помощью в генконсульство США в Екатеринбурге

Обманутые дольщики челябинского ЖК «Яркая жизнь» пикетируют американское консульство в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» участники протестной акции, главная цель – привлечь внимание представителей генконсульства к личности одного из застройщиков замороженного проекта в 51-м микрорайоне Челябинска, несколько месяцев назад перебравшегося в США.

По данным пикетчиков, в настоящий момент совладелец финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» пытается оформить там вид на жительство. Обманутые дольщики требуют экстрадиции бизнесмена на родину, чтобы завершить строительство четырех многоквартирных домов.

Напомним, 28 ноября оперативники задержали в Челябинске второго руководителя данной строительной компании. Коммерсанта обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным подсчетам, причиненный челябинским дольщикам ущерб превысил 1 миллион рублей. Следователи полагают, что застройщики сообщили дольщикам недостоверные сведения об окончании строительных работ и вовремя не сдали в эксплуатацию жилые объекты. От действий мошенников пострадало более 300 человек.

В начале прошлой недели члены инициативной группы дольщиков «Яркой жизни» провели в Челябинске серию одиночных пикетов под окнами правительственных зданий и силовых ведомств, однако проблема не разрешилась. Вероятно, бесполезной окажется и сегодняшняя акция протеста в Екатеринбурге.

По последним данным, в генконсульстве США у активистов отказались принимать обращение по поводу возвращения застройщика на родину и отказа ему в выдаче грин-карты на основании возбужденного дела о мошенничестве в крупном размере. Пикетчикам предложили передать заявление непосредственно в американскую полицию, однако каким образом это можно сделать из Екатеринбурга, не уточнили.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.12.17

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