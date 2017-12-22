Южноуральца, влившего в горло младенца кипящее молоко, отправили в колонию

Мировой суд огласил приговор жителю Копейска, едва не убившему ребенка подруги.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 27 сентября в одной из квартир города. Молодая мать поздно вечером ушла гулять с подругой, оставив 11-месячную дочку под присмотром ранее судимого приятеля.

Вскоре малышка заплакала, тогда мужчина решил дать ей молочную смесь, но она отказывалась. Горожанин стал запихивать бутылочку через силу, чем вызвал у ребенка истерику. В ответ на громкий плач он несколько раз ударил крошку по голове, у нее потекла кровь.

Вскоре домой вернулась подруга матери. Девушка вызвала скорую. Ребенка с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы и уха поместили в реанимацию областной больницы. Сожителя копейчанки задержали, предъявив ему обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

В ходе расследования уголовного дела первоначальный диагноз пострадавшей не подтвердился. Вместо травм головы у малышки обнаружили сильные ожоги ротовой полости, глотки и пищевода.

На очередном допросе подозреваемый пояснил, что достал бутылочку с детским питанием из холодильника, после чего поместил ее в микроволновку. Предварительно не остудив детское питание, мужчина обжег младенцу внутренние органы. На основании полученных данных копейчанина обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, в связи с чем ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Отметим, в 2012 году Копейский городской суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима за то, что до смерти избил человека. В июне текущего года осужденный освободился по УДО и сразу же познакомился с 21-летней копейчанкой, вскоре переехал к ней жить.

С учетом ранее имеющейся судимости условно-досрочное наказание отменено и назначен окончательный приговор в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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