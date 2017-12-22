Челябинский банк «Резерв» заподозрили в выводе активов на 820 миллионов рублей

Центробанк заявил о сомнительных сделках челябинского банка-банкрота.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Банка России, сомнительные операции обнаружены в ходе обследования финансового состояния кредитной организации.

Напомним, в начале августа ЦБ отозвал лицензию у АО «Банк Резерв», заявив, что его деятельность сопряжена с повышенными кредитными рисками. Ранее регулятор трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения и требовал доформировать соответствующие резервы, однако реакции не последовало.

Спустя два месяца Арбитражный суд Челябинской области признал кредитную организацию банкротом. Согласно материалам дела, по состоянию на август суммарные обязательства банка превысили его активы на 177,5 тысяч рублей. Убыток составил почти 700 тысяч.

В ходе проверки временная администрация зафиксировала вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам с сомнительной платежеспособностью на общую сумму 730 миллионов рублей, а также посредством покупки векселя ликвидированного общества на сумму 90,6 миллиона рублей.

Материалы проверки с информацией «о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний» бывшего руководства и собственников банка переданы в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет для принятия процессуальных решений.

Челябинск, Юлия Димова

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