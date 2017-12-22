«Кто-то Новый год отметит на родине»: в Челябинске одна маршрутка влетела на тротуар, другая – в полицейскую машину

В Челябинске водители маршруток попали в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый дорожный инцидент произошел сегодня после полудня в Тракторозаводском районе.

По словам очевидцев, водитель 86-го маршрута, уходя от столкновения, потерял управление, машину выбросило за пределы проезжей части.

Судя по фотографиям в соцсетях, микроавтобус пролетел меж растущих у обочины деревьев и приземлился прямо на пешеходной дорожке. «Пострадавших нет, кроме самой маршрутки», – написала свидетельница ДТП в сообществе «Регион 74».

В комментариях к сообщению одни челябинцы удивились точному попаданию маршрутки промеж деревьев, другие припомнили, что на том же участке минувшим летом маршрутка сбила насмерть 9-летнего мальчика.

Напомним, смертельная авария произошла 10 августа возле дома №48 по улице Бажова. Школьник переходил дорогу по «зебре», когда его сбил водитель Ford Transit маршрута №52.

Очевидцы набросились на виновника аварии с кулаками. Маршрутчика спасли от самосуда лишь подоспевшие полицейские.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он, не приходя в себя, вскоре скончался.

Еще одна авария с участием общественного транспорта сегодня произошла в Ленинском районе. На улице Дзержинского по направлению к мосту водитель микроавтобуса 75-го маршрута врезался в попутно двигавшуюся полицейскую машину. «Ничего не боятся», – прокомментировал аварию местный житель. «Бог есть..!», – в ответ пошутил другой. «Похоже, кто-то Новый год отметит на родине», – подытожил третий.

В пресс-службе УМВД города прокомментировать произошедшее не смогли. В областном полицейском главке сведениями об авариях также не располагают. По предварительным данным, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Челябинск, Юлия Димова

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