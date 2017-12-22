Скандальный проект сноса садов челябинцев ради дороги не прошел публичные слушания

Челябинские садоводы отклонили проект строительства магистрали к новым микрорайонам через садовые участки.

Как уже сообщал «Новый День», дорожный скандал разразился в конце лета, когда власти Сосновского района заявили о необходимости строительства автомобильной трассы к ЖК «Западный», «Залесье», «Белый Хутор» и «Женева».

Свое решение чиновники аргументировали тем, что жители отдаленных микрорайонов вынуждены подолгу стоять в пробках, добираясь на работу и обратно по единственной дороге.

Казалось бы, благое дело в результате обернулось боком для челябинских садоводов. Согласно предложенной властями схеме, запланированная дорога имеет генеральное направление через ТСН «Петушок». А это значит, что порядка 40 дачных домиков, попавших в зону строительства магистрали, уже в следующем году могут закатать в асфальт. Еще около сотни садовых участков будут вынуждены соседствовать с четырехполосной магистралью.

В начале октября собственники дачных участков вышли на митинг, заявив, что намерены бороться до победного конца. Ранее за садоводов также вступился областной прокурор. На имя южноуральского губернатора поступило обращение с просьбой рассмотреть иные варианты строительства автодороги для развития транспортной инфраструктуры новых микрорайонов Челябинска. В итоге глава региона поручил собрать градостроительный совет для обсуждения проекта развития новых микрорайонов, а проектировщик подготовил сразу пять вариантов строительства автодороги.

Сегодня в доме культуры села Кременкуль прошли публичные слушания, на суд горожан представили скандальный проект.

По оценкам садоводов, на мероприятии собралось не менее 500 человек. Противостояние жителей и чиновников обозначилось с первых минут. Горожане возмутились тем, что проектную документацию вывесили на стенд перед самым началом слушаний, и они не успели с ней ознакомиться. Вникнуть в чертежи с мелким шрифтом из зала также оказалось невозможным. Причем один из слушателей отметил, что дом культуры оборудован широкоформатным проектором, о котором чиновники очень удачно забыли.

Приступив к рассмотрению проекта, жители сходу заявили, что не согласны с любым из вариантов строительства магистрали, поскольку каждый из них предусматривает снос садовых домиков с разницей лишь в количестве изъятых участков. Отметим, лишиться частной собственности могут и собственники СНТ «Вишневый», также оказавшегося на пути будущей магистрали.

Между тем, на предложение садоводов проложить дорогу за линией электропередач, тем самым связав новые микрорайоны с кардиоцентром и Новоградским трактом, создав таким образом альтернативу перегруженной плотине, представители администрации Сосновского района заявили, что данный проект обойдется в несколько раз дороже.

В ответ участники публичных слушаний напомнили властям, что дороги, как и зарплаты чиновников, оплачиваются из бюджета, поэтому другого варианта быть не может.

После этого состоялось устное голосование. Против предложенного властями проекта выступили все до единого садоводы. На этом публичные слушания завершились. В течении 10 дней челябинцам предложили направить свои предложения в администрацию Сосновского района. Будут ли они учтены муниципальными властями, неизвестно.

Челябинск, Юлия Димова

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