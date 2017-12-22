Нас-то там и не хватало: челябинец заявил о президентских амбициях

Челябинцы решили дополнить пеструю палитру претендентов на российский престол.

Экс-лидер Челябинского регионального отделения партии «Родина», генеральный директор СК «Доступное жилье» Андрей Яцун объявил о намерении баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Приглашение на собрание по выдвижению он разместил на своей странице в соцсетях.

«Уважаемый избиратель! Приглашаем вас принять участие в собрании группы избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ. Собрание состоится 26 декабря в «Конгрессно-выставочном холле», начало в 16:00», – говорится в сообщении.

Остается надеяться, что представитель столицы Южного Урала не затеряется на фоне других достойных кандидатов. Напомним, на сегодня о своих президентских амбициях заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, светские львицы и телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, лидер «Партии прогресса» Алексей Навальный, бизнес-омбудсмен и глава «Партии Роста» Борис Титов, Великий магистр Великой ложи России Андрей Богданов, глава Монархической партии России Антон Баков и многие другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.17

Скандальный проект сноса садов челябинцев ради дороги не прошел публичные слушания. / Власти сдвинули сроки рекультивации Челябинской свалки. / До выборов президента осталось 86 дней: объемы выбросов в Челябинске в разы превышают допустимые. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»