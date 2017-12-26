Сила права и право силы. Спецпоект РИА Новый День «Политика для чайников»

Недавно от имени бизнеса российскому государству предлагалась странная для нормального человека идея. Якобы, бизнесмены, которые пострадали от этого государства, потеряли бизнес, вынуждены были эмигрировать на Запад, теперь хотят, чтобы им разрешили вернуться в Россию. Они просят их простить, готовы «возместить ущерб» и, кажется, даже согласны «понести наказание», то есть сесть в тюрьму.

В самом первом сообщении имён бизнесменов не называлось (а очень хотелось узнать, кто эти герои). Позже выяснилось: необычное предложение внёс уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. То есть человек, который по должности защищает предпринимателей. Ну, как защищает – вот таким способом, видимо. Заманивая на Родину, в ловушку. Как пел в своё время Борис Гребенщиков: «На хрена нам враги, когда у нас есть такие друзья?»

Но, по крайней мере, ситуация прояснилась. Теперь понятно, что, конечно же, никакие не бизнесмены это придумали – это государство предлагает самому себе. Точнее, даже не государство предлагает, а – правящая верхушка мечтать соизволит. Голодный крокодил в рассуждении, чего бы покушать. Кого бы ещё сожрать. Но среди бизнесменов не нашлось ни одного сумасшедшего. Идея быстро протухла, и исчезла с поля зрения. Вроде бы, никто даже не шутил на эту тему, как это обычно бывает.

В принципе, сегодня это выглядит как всего лишь ещё одно безумное предложение среди многих других. Но вот эта крайняя эгоцентричность, маниакальная самовлюблённость, непоколебимая самоуверенность, которая в нём заметна – это наследственное. Точно так же нагло вело себя и советское государство, точно такой же была и Российская империя от Петра I до Николая II, таким же было и Московское царство Ивана Грозного: «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя...» Пятьсот лет одно и то же.

Российское государство существует вне времени. Артефакт из далёкого прошлого. Нынешние верхи, как заколдованные, воспроизводят реальность давно ушедших времён, не замечая абсурдности своих слов и поступков. Например, кто-то из депутатов недавно заявил, что мы, мол, снимем санкции с США, если они будут хорошо себя вести.

Он себя воображает – кем? Советским Союзом, что ли? В качестве кого он диктует условия? Судя по традиционной самоуверенности, он видит себя частицей власти, которая господствует над миром. И не хочет знать, что это лишь его фантазия, что реальность совсем другая. Он говорит от имени нынешнего государства, и отказывается понимать, что РФ – это не СССР.

СССР был настоящей угрозой миру, он действительно мог уничтожить жизнь на Земле. А РФ – нет. У неё есть только ржавые ракеты, которые опасны больше для самой РФ, чем для других стран. Ядерный шантаж теперь невозможен. И запуски ракет в Северной Корее ничего не меняют в этой картине, поскольку демонстрируют только работу двигателя и управляющих систем ракеты, а не состояние боеголовок. Кстати, своих ядерных боеголовок у Северной Кореи нет и быть не может – они могут быть только российскими. А их состояние по всем расчётам давно уже нерабочее. И других эффективных средств устрашения и принуждения у руководства страны нет.

И потому – не по Сеньке шапка Мономаха.

На дворе 21 век, а правящий слой продолжает считать: «Мы в своих холопьях вольны». То один чиновник, то другой регулярно высказываются в этом духе. Попалась на глаза такая, например, фраза: «Не надо злоупотреблять своими гражданскими правами».

Интересно, что имеется в виду? Разоблачение преступлений чиновников – это злоупотребление? А высказывание своего мнения? Вообще, злоупотребление каким из прав, перечисленных в Конституции, было замечено? В многочисленных судебных процессах последнего времени, на которых отстаивались права граждан, не было рассмотрено ни одного такого случая. А вот нарушений прав граждан государством уже не сосчитать. Поэтому, логично было бы ответить ему: «Не надо злоупотреблять своими полномочиями».

Правящий слой давно уже замахивается на гражданские права и свободы. Ну, то, что он их попирает, видно невооружённым глазом. То есть на практике, он, конечно, не замахивается, а уже вовсю топчет. Но ему этого мало: он хочет теоретически это обосновать и полностью отменить права и свободы, так сказать, на законном основании. Оставаясь при этом правым. Ведь одно дело – нарушать, и совсем другое, когда «всё по закону».

Но этого они не смогут, потому что обосновать это принципиально невозможно. Права человека неотделимы от него – хотя и не в том смысле, что отдельного человека невозможно их лишить. Это-то у нас как раз запросто. А в том, что права принадлежат ему потому, что он человек. И поэтому, кто не признаёт права человека, тот отказывается признавать людей людьми. Получается, что человек не имеет права быть человеком. Противоречие.

Это не отвлечённые философские рассуждения – на этом строится система права. Которая сама и есть система прав человека. А также их защита.

Право основано именно на признании людей людьми и необходимости человеческих отношений между ними. Соответственно, отказ признавать права человека – это уход от правовых отношений. Следовательно, это утверждение преступного образа жизни и принципиальное оправдание преступления – признание преступления нормой. Именно к этому ведут заявления представителей правящего слоя.

Но отказ от общепринятых правовых норм ведёт к разрушению общества. Люди отличаются от животных своей специфической социальной организацией. Именно тем, что нормы и правила регулируют их отношения иначе, чем у животных. Отмена этих норм и правил превращает общество в дикое стадо (стаю) – что мы сейчас частично и наблюдаем, благодаря стараниям правящего слоя.

И уход из правового пространства для самого правящего слоя – это также отказ признавать людьми себя. Это низведение себя до уровня животного, пренебрежение правилами человеческого поведения и переход к поведению животного. И признаки этого одичания мы уже тоже наблюдаем в их словах и поступках. Двигаясь в этом направлении, они превращают светское государство в скотское.

Уже сейчас нормы и правила стали для них необязательными. В наши дни правящий слой опирается только на право силы. То есть на преступление (право силы, не ограниченное другими правами – преступление в чистом виде). Это уже уровень дикости, и последствия этой деградации закономерно обращаются против них самих – как в случае Улюкаева.

И это неизбежный процесс: договорные нормы («понятия», как часто определяют это публицисты), используемые вместо законов, никого не могут защитить – это всего лишь временный компромисс без гарантий. И смысл этого компромисса только в том, чтобы дождаться удобного момента для его преодоления, нарушения. Иначе выбрали бы закон.

В их среде договоры, союзы, совместные действия, перемирия – это только тактические приёмы, чтобы занять выгодную позицию и нанести удар – сначала по противнику, а потом и по союзнику. Это гибридный мир, гарантирующий взаимное уничтожение: в этом мире преступление не считается таковым, а люди не считаются людьми. Своими действиями они, конечно, разрушают и человеческое общество, но прежде всего они уничтожают себя. И поскольку именно они были инициаторами процесса деградации – так сказать, начали с себя – то и уничтожат себя они раньше, чем страну.

Те, кто в ходе своей жизни сформировались как преступники, закон воспринимают только как угрозу наказания. И, естественно, принимают все меры для того, чтобы не быть наказанными за свои преступления. Используя властные полномочия, они вывели из строя судебную машину, отменили право как таковое, и думают, что обеспечили себе безнаказанность. Однако закон – это ещё и защита. Даже такие неприятные процедуры как следствие, суд и вынесение приговора – это защита человека от беззакония, которое гораздо хуже. И, отказавшись от силы закона, они променяли лучшее на худшее – попали под действие права силы.

Челябинск, Сергей Ясинский

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