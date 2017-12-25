Южноуральская прокуратура требует отставки главы Парижа

Главу одного из поселений Нагайбакского района уличили в тотальной коррупции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, конфликт интересов был выявлен в ходе проверки соблюдения законодательства в деятельности главы Парижского сельского поселения.

Установлено, что руководитель администрации, прикинувшись физлицом, сам с собою заключил три муниципальных контракта общей стоимостью 60 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что «совпадение в одном лице заказчика и исполнителя противоречит нормам федерального закона «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Прокуратура обратилась в совет депутатов Парижского сельского поселения, требуя провести проверку и инициировать вопрос об отставке главы поселения в связи с несоблюдением установленных ограничений и запретов.

По итогам рассмотрения в сельском парламенте вопрос об отстранении чиновника от должности включен в повестку заседания. Соответствующая информация также направлена губернатору Челябинской области.

Челябинск, Юлия Димова

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