В Челябинске едва не угробили пассажиров маршрутки с помощью газа

В Челябинске водитель иномарки распылил в маршрутке ядовитый газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке улиц Худякова и Лесопарковой. Маршрутка №56 подъезжала к светофору, когда из ехавшей параллельно легковушки высунулся мужчина и прыснул из газового баллончика в открытое окно водителя микроавтобуса.

В следующее мгновение хулиган с места происшествия скрылся, а маршрутчик остановил машину и выскочил из салона.

Следом на улицу выбежали и пассажиры маршрутки, боясь отравиться газом.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что за несколько минут до произошедшего водитель микроавтобуса 56-го маршрута подрезал на плотине легковушку. Между не поделившими дорогу мужчинами возникла словесная перепалка, после чего автомобили разъехались.

Вероятно, злопамятный водитель решил проучить маршрутчика, прыснув в него газом, в итоге создал аварийную ситуацию и едва не угробил пассажиров.

Свидетели инцидента вспоминают, что пострадавший маршрутчик хватал ртом воздух и жаловался, что не может дышать, а затем стал обтираться снегом.

Испуганные челябинцы предложили ему вызвать скорую, но тот отказался. Возмущенные горожане позвонили в полицию.

В пресс-службе УМВД города сообщили, что после звонка челябинцев группа немедленного реагирования прибыла на место происшествия, однако к тому моменту ни маршрутки, ни пассажиров возле нее уже не было.

Заявлений от самого пострадавшего на момент публикации к ним не поступало. Если маршрутчик решит не обращаться в полицию, проверка по данному факту проводиться не будет, добавили в городском отделе МВД.

Челябинск, Юлия Димова

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