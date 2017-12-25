В Красную книгу включили дождевых червей и водоросли

Южноуральские экологи обновили Красную книгу региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, работа по мониторингу охраняемых видов, поиску новых мест обитания «краснокнижных» животных, растений и грибов продолжалась последние несколько лет в рамках областной экологической программы.

Напомним, впервые Красная книга регионального масштаба была издана в 2005 году. Тогда в перечень редких и исчезающих видов попали 368 представителей животного и растительного миров.

В ходе кропотливой работы выяснилось, что некоторые виды из первого издания уже не нуждаются в специальных мерах охраны либо уже не встречаются на территории области.

«Из нового издания Красной Книги исключены один вид птиц, 14 видов насекомых, 1 вид сосудистых растений, 6 видов мхов, 3 вида лишайников и 2 вида грибов. Впервые в новом издании появились представители дождевых червей, пауков и водорослей», – поясняет директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

В целом, главный документ регионального уровня в сфере охраны редких биологических видов пополнился 74 новыми видами растений и животных. В новой редакции насчитывается уже 442 биологических вида.

Красная книга Челябинской области в настоящий момент включает в себя: 17 млекопитающих, 48 птиц, 5 рептилий, 3 амфибии, 5 рыб, 95 насекомых, 4 паука, 4 моллюска, 1 вид червей, 230 растений, 30 грибов. При этом часть этого списка одновременно находится и под защитой Красной книги РФ, а также входит в Международную Красную книгу.

Самыми редкими на территории Челябинской области видами являются: норка европейская, утка савка, дрофа, средний кроншнеп. Из насекомых – водомерка сфагновая, краснокрыл Келлера, перламутровочка Фрейя и степной шмель.

Редчайшие растения – ирис сизоватый, кокушник ароматнейший, липарис Лезеля, скрученник приятный, качим скальный, пион уклоняющийся, камнеломка болотная, астрагал Горчаковского, лен уральский, подорожник Крашенинникова, жирянка обыкновенная. Крайне редко встречаются папоротники, гроздовник ланцетовидный и ужовник обыкновенный.

Челябинск, Юлия Димова

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