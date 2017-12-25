На Южном Урале соцработник стащила у инвалида телевизор

В Кизильском районе будут судить сотрудницу реабилитационного центра за кражу чужого имущества.

Как уже сообщал «Новый День», преступление вскрылось в ходе проверки обращения женщины-инвалида. Она пожаловалась, что больше двух лет не может получить телевизор, принимающий программы со скрытыми субтитрами, который положен ей по закону.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что по документам техника была выдана женщине еще три года назад, однако в акте сдачи-приемки стояла чужая подпись.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что специалист по реабилитации инвалидов отделения первичного приема пациентов и выдачи технических средств учреждения «Импульс» подделала документы и похитила телевизор стоимостью 6 тысяч рублей. Женщину обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, после утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы в Кизильский районный суд.

Отметим, в августе 2017 года та же сотрудница Челябинского областного реабилитационно-физкультурного центра уже была осуждена за мошенничество на рабочем месте. Тогда подсудимой назначили один год лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Челябинск, Юлия Димова

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