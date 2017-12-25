Маньяку с ЧТЗ смягчили приговор

Челябинский областной суд изменил наказание серийному насильнику-педофилу.

Как уже сообщал «Новый День», 3 июля Тракторозаводский районный суд признал южноуральца виновным в 20 тяжких преступлениях: изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, грабежах, разбойных нападениях и угрозах убийством. Потерпевшими от его действий признаны 8 человек, 3 из них – несовершеннолетние.

Напомним, свое первое нападение насильник совершил в апреле 2014 года в центре Челябинска, на улице Сони Кривой. Пострадавшей стала взрослая девушка. После этого он активизировался в Тракторозаводском районе.

Жертвами педофила становились девочки 12-14 лет. Преступник нападал на них преимущественно в темное время суток и насиловал, угрожая ножом.

Во время очередной попытки надругаться над 18-летней девушкой, выглядевшей младше своего возраста, преступника почти схватили проходившие мимо парни. Тогда злоумышленник пырнул ножом одного из парней, а сам сбежал. После этого педофил, испугавшись, что его могли вычислить, на некоторое время затаился.

О возвращении того же маньяка горожане заговорили в августе 2016 года. Именно тогда на детской площадке по улице Худякова неизвестный мужчина познакомился с 7-летней девочкой, заманил за гаражи и там надругался. Перед этим незнакомец выискивал жертву на северо-востоке города, однако там его спугнули прохожие.

После этого маньяк с ЧТЗ, как его окрестили челябинцы, попытался улететь в Таджикистан, однако 3 сентября был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

В отношении подозреваемого в особо тяжких преступлениях, ранее судимого за убийство, возбудили сразу несколько дел, объединенных в одно производство. 36-летнего южноуральца приговорили к 23 годам 3 месяцам лишения свободы.

Адвокаты осужденного подали апелляцию в областной суд, настаивая на том, что нападавший отбирал у женщин и девочек мобильные телефоны без корыстных целей, а для того, чтобы они не могли позвать на помощь.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел жалобу на приговор насильнику-педофилу.

Как сообщила РИА «Новый День» представитель пресс-службы Евгения Нациевская, сторона защиты не оспаривала факты изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении потерпевших.

В итоге осужденного избавили от наказания, назначенного по части 1 статьи 119 УК РФ – «Угроза убийством» в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Напомним, ранее Тракторозаводский районный суд оправдал педофила по одному из эпизодов угрозы убийством за отсутствием в его действиях состава преступления.

По решению областного суда, маньяк с ЧТЗ проведет за решеткой на 3 месяца меньше – ровно 23 года.

Как уже сообщал «Новый День», первые 5 лет осужденный будет отбывать в тюрьме, остальное наказание – в колонии особого режима. Кроме того, в пользу одного из пострадавших маньяку с ЧТЗ выписан штраф в размере 150 тысяч рублей, также назначено амбулаторное лечение и наблюдение у психиатра.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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