Задержан южноуралец, пырнувший ножом судью

В Челябинской области раскрыто покушение на убийство судьи.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вечером 19 декабря в Еманжелинске. На улице Северной неизвестный набросился на женщину: незнакомец несколько раз ударил ее по голове, после чего достал нож и всадил лезвие в спину.

Ничего не украв, преступник скрылся. Пострадавшая из последних сил позвала на помощь соседей, они и вызвали полицию.

Женщину с черепно-мозговой травмой и пробитым легким доставили в реанимацию городской больницы. Пациентка оказалась мировым судьей одного из судебных участков.

По факту насильственных действий в связи с осуществлением правосудия возбудили уголовное дело.

На основании показаний потерпевшей оперативники составили фоторобот подозреваемого. Сегодня стало известно о его задержании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, им оказался 39-летний ранее судимый местный житель.

В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу и предъявлении ему обвинения. Состояние пострадавшей медики оценивают как стабильно тяжелое.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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