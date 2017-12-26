Проклятый дом: в общежитии Кыштыма за год произошло 17 пожаров

В Кыштыме из горящего общежития вновь эвакуировали жильцов.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, очередное возгорание в многострадальной пятиэтажке по улице Юлии Ичёвой произошло накануне днем. На четвертом этаже общежития загорелась выставленная в коридор мебель. В считанные секунды жилые помещения трех этажей заволокло едким дымом.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали десять человек, в том числе детей. В это время в одной из комнат оставались с матерью еще двое малышей.

Спасатели приставили к окну автолестницу и спасли женщину с детьми от отравления угарным газом.

В результате ЧП никто не пострадал. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Отметим, это далеко не первое возгорание в этом общежитии. С начала года в многоэтажке произошло, как минимум, 17 пожаров, сообщает «Кыштымский рабочий». Один из них также произошел в коридоре общежития, когда неизвестные подожгли шкаф с одеждой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту пожара проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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