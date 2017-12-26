Златоустовскому педофилу, надругавшемуся над соседским мальчиком, грозит пожизненное

В Златоусте будут судить насильника-рецидивиста.

Как уже сообщал «Новый День», жуткое преступление произошло минувшим летом в заброшенном здании по улице Ленина.

По версии следствия, 39-летний мужчина завел соседского мальчика. Там горожанин принялся избивать 7-летнего ребенка и угрожая ему убийством, надругался.

Родители пострадавшего обратились в правоохранительные органы. Вскоре насильника задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, имеет непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Почему общественно опасный преступник не был взят под надзор правоохранительных органов, до сих пор остается загадкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, согласно результатам комплексной сексолого-психиатрической экспертизы златоустовец страдает педофилией, при этом в момент преступления мог контролировать свои действия и фактически осознавать характер совершаемого преступления.

На допросе обвиняемый полностью сознался в надругательстве над ребенком.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в Челябинский областной суд.

Отметим, санкция статьи с учетом рецидива предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Челябинск, Юлия Димова

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