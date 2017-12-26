На Южном Урале новорожденного до смерти накачали водкой

Жительница Южного Урала убила собственного ребенка, напоив его водкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ЧП произошло в селе Русская Теча. Полугодовалый ребенок проснулся среди ночи и начал плакать. 39-летняя мать долго не могла успокоить малыша, потом дала ему чайную ложку водки и ребенка уснул. Но через несколько часов проснулся и снова стал плакать.

Тогда мать напоила его водкой из детской бутылочки. Малыш умер.

Оказалось, что в организм новорожденного поступило около 33,86 миллилитров чистого этилового спирта, что привело к острому алкогольному отравлению. В крови ребенка был обнаружен этиловый спирт в токсических концентрациях 7,7 % промилле, это вызвало расстройство жизненно важных функций организма, повлекших смерть.

В ходе следствия выяснилось, что мать уже использовала алкоголь для усыпления ребенка – минимум, дважды.

Обвиняемая вину признала в полном объеме и ходатайствовала о рассмотрении дела в особо порядке. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красноармейский районный суд Челябинской области.

Отметим, что у женщины еще есть 9-летня дочь и 3-летний сын.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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