В Челябинской области катастрофически не хватает терапевтов и педиатров

Челябинская область испытывает острый дефицит медицинских кадров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день лечебные учреждения региона насчитывают порядка 11 тысяч врачей, 30 тысяч специалистов среднего звена и столько же прочего медперсонала.

В стационарах не достает свыше 1 тысячи медиков, в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи – 2,5 тысячи, станции скорой медицинской помощи не доукомплектованы 170 работниками.

По данным министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева, как и в прежние годы, область больше всего нуждается в педиатрах и терапевтах.

Чтобы прикрыть кадровую дыру, южноуральские власти заключают целевые договоры с первокурсниками медицинских вузов. С текущего года область готова ежемесячного выплачивать студентам по 1 тысяче рублей на протяжении 5 лет обучения. Взамен новоиспеченный специалист будет обязан 3 года проработать в том медучреждении, куда его направят после вуза.

С 2018 года к целевой форме также подключат обучающихся в ординатуре.

Ряд мер по сдерживанию оттока специалистов принимаются и на муниципальном уровне. В двух районах Челябинской области реализуется программа по частичной оплате ипотеки молодым врачам.

В минздраве признают, что чиновники на местах неохотно поддерживают медиков, оправдываясь тем, что после перевода лечебных учреждений в государственную собственность, не имеют на это полномочий. «Оказалось, могут: нашли законодательную базу, поэтому если муниципальные власти примут соответствующую программу, врачей могут обеспечить, в том числе, и жильем», – поясняет г-н Кремлев.

Возникли определенные трудности и с реализацией программы «Земский доктор». За пять лет в Челябинской области уехали работать в село всего 556 специалистов, из них 96 не выполнили условий договора и в ближайшее время будут вынуждены вернуть выплаченный каждому миллион рублей.

С 2017 года в регионе запущена программа «Земский фельдшер», предусматривающая единовременную выплату медицинским работникам, уехавшим в сельскую местность, по 500 тысяч рублей. По словам министра здравоохранения, со следующего года планируется изменить условия проекта: с января 2018 года программа будет работать не только в сельской местности, но и в городах с населением менее 50 тысяч человек.

В настоящий момент власти ждут утверждения проекта и согласования условий софинансирования из федерального бюджета

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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