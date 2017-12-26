Южноуральцы по три года ждут операций на коленные суставы

В Челябинской области расширяется спектр услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), однако очереди по ряду направлений не сокращаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медицинская помощь с использованием сложных и ресурсоемких технологий в соответствии с приказами Минздрава России оказывается южноуральцам с 2010 года. В перечень ВМП, не включенной в базовую программу обязательного медстрахования, входит 21 профиль. Наиболее популярными являются сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, офтальмология, травматология и ортопедия.

Специалисты Челябинской областной клинической больницы уже провели более сотни трансплантаций родственных и неродственных почек. Напомним, минувшей осенью в областном центре впервые пациенту пересадили сердце. Челябинская область стала 10-м регионом, где успешно провели подобную операцию.

По словам министра здравоохранения Челябинской области Сергея Кремлева, за последние три года количество пролеченных по ВМП пациентов увеличилось вдвое. В 2017 году высокотехнологичную медпомощь получили 27 тысяч 882 южноуральца.

Порядка 80% операций проведено непосредственно в области, однако некоторые виды помощи, к примеру, протезирование коленных, плечевых суставов, операции на позвоночнике южноуральцам оказывают за пределами региона, в учреждениях с федеральными квотами. Министр южноуральского здравоохранения признается, что сегодня наибольшая очередь сформировалась по направлению «травматология». Больные с коленными суставами вынуждены ждать операций порядка трех лет. Ситуация должна изменится в 2019 году, когда данный вид помощи станет доступен в частных клиниках, однако и эти объемы ВМП погоды не сделают, признается чиновник.

Челябинск, Юлия Димова

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