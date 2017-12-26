Более половины южноуральцев не верят медицине

В Челябинской области порядка 60% населения занимаются самолечением. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сергей Кремлев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе «отказников» от медицинской помощи, в основном, южноуральцы, испытывающие проблемы со здоровьем легкой и средней степени. При этом количество больных в стационарах меньше не становится. Ежегодно в лечебных учреждениях обслуживается порядка 700 тысяч жителей.

Поправить здоровье без помощи специалистов жителей области подстегивает целый ряд факторов, основным из которых является низкое качество медицинских услуг.

«Подавляющее большинство обращений южноуральцев – порядка 80% – касаются жалоб на первичную медицинскую помощь: невозможность попасть к врачу, большие очереди и так далее, – отмечает г-н Кремлев. – На стационары жалуются, в основном, родственники пациентов, которых не удалось спасти».

Напомним, последний стресс, пытаясь попасть к врачу, испытали жители сразу нескольких районов Челябинска. Горожане пожаловались на невозможность взять талон после объединения двух крупных больниц – №3 и №4. Оптимизация учреждений здравоохранения продолжается до сих пор.

«У нас возник сбой в расписании, в результате call-центр в ряде случаев не записывает пациентов на прием, также невозможна дистанционная запись через сайт госуслуг и портал регионального минздрава», – рассказывает чиновник.

Когда будут устранены неполадки в системе, г-н Кремлев ответить затруднился.

В целом, южноуральские поликлиники фиксируют порядка 32 миллионов обращений в год, но сколько из них оканчиваются реальным выздоровлением пациентов, а сколько лишь формальными отписками врачей, остается догадываться.

При этом на Южном Урале растет число летальных исходов среди больных раком. Это связано как с ростом заболеваемости онкологией, так и с увеличением числа пациентов, находящихся на диспансерном учете. Сегодня их численность достигает 88 тысяч.

На 1,8% по сравнению с 2016 годом вырос и показатель младенческой смертности. Всего на Южном Урале родилось 37 тысяч 300 малышей, что на 5 тысяч 764 новорожденных меньше прошлогодних показателей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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