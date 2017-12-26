В Златоусте проверят кафе, где выдают сэндвичи за «натуру»

Челябинское УФАС заинтересовала реклама фаст-фуда, предлагающего бесплатный обед голым клиентам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного органа, специалистов насторожила реклама в Интернете сети общественного питания Subway в Златоусте.

Авторы поста разместили информацию следующего характера: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!.. Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку…».

Зачем пиарщикам сети быстрого питания понадобились обнаженные посетители, пока неизвестно. В ближайшее время УФАС изучит данное предложение на предмет соблюдения рекламного законодательства.

Кроме того, устанавливается личность администратора группы в соцсети и владельца кафе в Златоусте.

Первые результаты проверки станут известны после новогодних праздников. Напомним, закон о рекламе запрещает использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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