СК проверит магнитогорских силовиков, подозреваемых в нелегальной охоте

Историей магнитогорских браконьеров в погонах заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК России по Челябинской области, доследственная проверка организована на основании публикаций в средствах массовой информации.

Напомним, скандал вокруг незаконной охоты в черте Магнитогорска разразился на прошлой неделе. В районе насосной станции работники лесного хозяйства остановили группу нетрезвых мужчин на квадроциклах. Егеря обвинили охотников в браконьерстве, те рассмеялись им в лицо и заявили, что работают в органах внутренних дел. Затем один из мужчин показал инспекторам удостоверение на имя начальника городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. По предварительным данным, силовик охотился еще с двумя коллегами, однако их фамилии и должности установить не удалось.

В ГУ МВД России по Челябинской области, комментируя произошедшее, попытались вступиться за уличенного в браконьерстве силовика. В пресс-службе главка РИА «Новый День» сообщили, что никакой охоты в черте города быть не могло, при этом подтвердили, что у полицейского есть охотничий билет и разрешение на использование оружия. В настоящий момент полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.12.17

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