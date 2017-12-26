В Кыштыме накрыли два цеха «паленого» виски с оружием и банкнотами

В Челябинской области силовики изъяли крупную партию контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, алкогольная продукция под видом известных торговых марок производилась в подвальных помещениях двух частных домов Кыштыма. В подпольных цехах обнаружено 1 тысяча 180 коробок с алкоголем – водки, коньяка, виски, что эквивалентно 15 тоннам спиртного.

Там же изъято еще 300 литров чистого спирта, рулоны с поддельными марками, более 50 тысяч пустых емкостей, пробок, этикеток, а также 3 миллиона рублей наличными, нарезное и травматическое оружие.

В ходе дальнейшего расследования оперативники напали на след алкосбытчиков в Кыштыме и Челябинске. В областном центре изъято еще порядка 500 коробок той же продукции, поддельные документы на реализацию спиртного и компьютерная техника.

Весь конфискованный алкоголь направлен на медицинскую экспертизу. По факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к изготовлению и продаже контрафактного алкоголя, устанавливается точное число преступных эпизодов.

Челябинск, Юлия Димова

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