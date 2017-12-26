Медики признали: южноуральцев, в первую очередь, убивает среда

В Челябинской области разработают методику воздействия экологии на самочувствие жителей. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Сергей Кремлев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимость проведения такого исследования обусловлена всплеском обращений в органы власти для разъяснения причинно-следственных связей конкретных заболеваний и экологической обстановки в Челябинске и области.

Чиновник привел пример, когда представителей минздрава просят предоставить статистику заболеваемости органов дыхания прошлых лет, чтобы сравнить с нынешними цифрами и посмотреть, как они будут коррелировать с объявленными в Челябинске неблагоприятными метеоусловиями.

«Мы не можем дать такую оценку, потому что в тот момент у нас, к примеру, была эпидемия гриппа и число обращений с жалобами на проблемы с дыханием резко возросло, – поясняет г-н Кремлев. – Поэтому мы обратились к ученым, чтобы разработать алгоритм действий для объективной оценки».

Министр здравоохранения добавил, что экология наравне с другими внешними факторами влияет на смертность больше, чем его генетика. Состояние здоровья пациента лишь на 15% зависит от врачей и на 50% – от внешней среды, в том числе питания и образа жизни.

На проведение научного исследования для изучения воздействия экологии на здоровье жителей власти Челябинской области выделят бюджетные средства, затем будет объявлен конкурс. Объемы финансирования, как и название московской фирмы, предложившей свои услуги, г-н Кремлев пока держит в строгом секрете. В какие сроки будут проведены работы и когда станут известны первые результаты, чиновник ответить затруднился, предложив обсудить другую тему.

Челябинск, Юлия Димова

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