Пассажир рейса Москва – Челябинск скончался во время полета

На борту самолета, следовавшего из Домодедово в Челябинск, умер пассажир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером. Лайнер авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Казани. По данным республиканского ГУ МЧС, аэробус А319-114 не долетел до южноуральской столицы из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

У мужчины пенсионного возраста во время полета случился инфаркт. Очевидцы пытались реанимировать больного, однако спасти его не удалось. В аэропорту Татарстана медики подтвердили смерть пассажира. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, 21 ноября экстренно сел в Уфе самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Челябинска в Москву. У 32-летней женщины, летевшей с пересадкой в США вместе с младенцем, неожиданно начался приступ. Пассажирку рейса в тяжелом состоянии доставили в отделении нейрохирургии. Впоследствии выяснилось, что у молодой матери случился инсульт, женщине вовремя оказали медицинскую помощь.

Челябинск, Юлия Димова

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