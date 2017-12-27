Морозы отменяются: на Южный Урал идет резкое потепление

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются плюсовые температуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», календарная зима не перестает преподносить южноуральцам сюрпризы. На смену морозной погоде уже завтра придет резкое потепление.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в горах – до умеренного. В отдельных районах ожидается мокрый снег и метели. Температура воздуха сегодня днем -6, -11 градусов, в ночные часы похолодает до -22. Однако уже завтра столбики термометров неуклонно поползут вверх. Днем по области +2, -3 градуса, в горах и низинах до -6.

В ночь на пятницу мороза не предвидится: по области -3,-8 градусов, в горах до -13. Нулевые температуры будут радовать жителей региона и в последний рабочий день. При этом прогнозируется усиление ветра до 5-10 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 14 м/c.

В последние выходные 2017 года синоптики изменили прогноз: 30-градусные морозы в канун и в саму новогоднюю ночь в Челябинской области отменяются. По данным Гидрометцентра России, в грядущие выходные незначительно похолодает: в дневные часы -3, -6 градусов, в ночь на 1 января южноуральцам обещают -12, -14 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.12.17

Банда мигрантов, грабившая дальнобойщиков на Южном Урале, предстанет перед судом. / Пассажир рейса Москва – Челябинск скончался во время полета. / «У вас просто воняет»: воздух Челябинска лишил представителей СПЧ вежливости. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»