Челябинск оказался в хвосте рейтинга «умных городов»

Челябинск значительно отстает от российских мегаполисов по развитию современных технологий управления городом. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского института технологий и связи, сравнив степень эффективности использования информационных и телекоммуникационных систем в различных сферах городской жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текущее состояние городского хозяйства в разных субъектах страны оценивалось по нескольким направлениям: умная экономика, умное управление, умные жители, умные технологии, среда, инфраструктура, финансы. За основу взяты данные 16 российских мегаполисов.

В рейтинге городов по степени внедрения умных технологий (например, бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте) Челябинск оказался в последней пятерке, обогнав лишь Нижний Новгород, Омск, Волгоград и Самару.

По профилю «умное управление», куда входит информационная открытость городской власти, уровень вовлеченности граждан в управление городом, посещаемость официальных сайтов администрации и муниципальных управлений, южноуральская столица также стоит в «хвосте» рейтинга. Лидирующие позиции, как и в предыдущей раскладке, занимают белокаменная и северная столицы России, а также Казань.

Восьмую строчку среди городов-миллионников Челябинск занял по показателям развития инфраструктуры – это онлайн-мониторинг общественного транспорта, развитие сервисов поиска, вызова и оплаты такси, заправочных станций для электромобилей.

По развитию «умных финансов» областной центр уступил Казани и сдвинулся на одну позицию, заняв девятое место. Еще на одну строчку отодвинули Челябинск от лидеров индикаторы «умной экономики»: первые три места достались Казани, Сочи и Екатеринбургу. Наихудшие показатели продемонстрировали Ростов-на-Дону и Волгоград.

Самый низкий показатель (13-е место) у столицы Южного Урала в категории «умные жители». Данный показатель отражает доступность информации о рынке труда, уровень активности интернет-пользователей и распространенность электронных карт школьников.

Самый высокий показатель (3-е место) город получил в «умной среде»: к ней относится степень активности жителей и администрации города в ликвидации незаконных свалок и развитие систем мониторинга и предупреждения угроз экологической безопасности. В тройку лидеров Челябинск вошел и по оснащенности улиц камерами ГИБДД относительно протяженности автомобильных дорог. При этом челябинцы регулярно жалуются на выписанные им по ошибке штрафы. Напомним, нередко камеры фиксирует один автомобиль, а счет за грубое нарушение правил выставляют владельцу другого.

Авторы рейтинга отмечают, что проведенное исследование позволило выявить целый ряд проблем развития «умных городов» в России – отсутствие нормативно-правовой и нормативно-технической баз, единой системы показателей качества городских услуг и качества жизни в городе, а также связанных с ними показателей «умного города».

Челябинск, Юлия Димова

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