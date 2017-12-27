Челябинского депутата, обвиняемого в обмане дольщиков, оставили за решеткой

Суд рассмотрел жалобу на арест депутата Челябинской Городской думы Андрея Пязока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, постановление Центрального районного суда от 13 декабря в областной суд обжаловал адвокат обвиняемого. Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения – домашний арест либо залог. При этом было представлено гарантийное письмо от директора Челябинского кузнечно-прессового завода, готового внести за обвиняемого в мошенничестве 5 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания прозвучал еще один аргумент в пользу Пязока, мол, только оставаясь на свободе владелец строительной компании «Речелстрой» сможет ускорить сроки сдачи замороженных домов и передать квартиры дольщикам.

Между тем, прокурор просила не изменять фигуранту дела меру пресечения в связи с возможным давлением на свидетелей.

Выслушав доводы сторон, областной суд оставил парламентария в СИЗО сроком до 11 февраля.

Напомним, депутата Гордумы Андрея Пязока задержали 11 декабря по подозрению в краже денег в 2015 – 2016 годах при строительстве челябинского микрорайона «Чурилово Lake City».

В тот же день следователи предъявили депутату обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Потерпевшими по делу признаны более 700 челябинцев. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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