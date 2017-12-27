В Чебаркуле у жителей многоэтажки из газовых конфорок пошла вода

Житель Чебаркуля оставил соседей без газа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», ЧП произошло в многоквартирном доме по улице Электростальной. Один из жильцов дома, подключая газовый проточный водонагреватель, перепутал шланги подачи воды и газа.

В результате из конфорок вместо голубого топлива полилась вода.

На время ремонтных работ 15 квартир в доме отключили от газоснабжения. В настоящий момент работа внутридомовой газовой сети восстановлена. Виновнику происшествия придется возместить затраты на ликвидацию аварии.

Газовщики напоминают южноуральцам правила использования топлива в быту, особенно, в новогодние праздники. Потребителям строго запрещается самостоятельно устанавливать газовое оборудование, проводить замену и ремонт внутриквартирных приборов. Это может угрожать безопасности людей. Все работы должны проводить и согласовывать специализированные службы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.12.17

Власти Челябинска отказались запрещать вырубку здоровых деревьев. / Дети не при чём: в полиции рассказали, кто сломал ледовый городок в Миньяре. / На Южном Урале растет число миллиардеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»