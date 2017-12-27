Южноуралец, разыгравший ограбление АЗС, получил срок

Житель Уйского района осужден за инсценировку ограбления и ложный донос.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в ночь на 14 октября на газозаправочной станции в селе Уйское.

Оператор АЗС похитил из кассы 71 тысячу рублей, после чего несколько раз ударил себя гаечным ключом по затылку и ударился лбом о землю.

По сигналу тревожной кнопки на заправку прибыли сотрудники ЧОП. Работник им заявил, что на него напали грабители и, избив его, сбежали с выручкой. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что никакого ограбления в ту ночь не было, а оператор сам похитил деньги. На мужчину завели сразу два уголовных дела – по факту присвоения вверенного имущества и за заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения.

Подозреваемый во всем сознался и полностью возместил причиненный работодателю ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Юлия Димова

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