Замначальника СИЗО Челябинска, продавшему зэку камеру-люкс, вынесли приговор

Замначальника следственного изолятора Челябинска признан виновным в коррупционных преступлениях.

Как уже сообщал «Новый День», заместитель руководителя СИЗО-3 обвинялся в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре 2016 года работник исправительного учреждения пообещал родственникам осужденного за взятку обеспечить ему покровительство, в частности, создать благоприятные условия для отбывания наказания.

Деньги замруководителя СИЗО получал едва ли не каждую неделю и был задержан 8 августа в момент передачи очередного вознаграждения. Всего к тому времени госслужащий получил 3,2 миллиона рублей. При этом, согласно договору, перевел осужденного в люкс-камеру с телефоном, компьютером и даже алкоголем. Кроме того, он заранее предупреждал арестанта о грядущих обысках и проверках, способствовал передаче вещей свыше установленного лимита и устраивал осужденному каждодневные свидания с близкими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Советского районного суда, уголовное дело в отношении замначальника режимного объекта рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Ранее обвиняемый полностью признался в содеянном и пошел на сделку со следствием. Гособвинитель требовал для фигуранта дела 8 лет «строгача» с выплатой в доход государства более 15 миллионов рублей (пятикратный размер полученной им взятки) и лишением права занимать определенные должности сроком на 15 лет.

По совокупности совершенных преступлений подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе ближайшие 5 лет.

Кроме того, замначальника СИЗО лишен специального звания майора внутренней службы.

Челябинск, Юлия Димова

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