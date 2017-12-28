Самые крутые слухи недели: скромное обаяние олигархии

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Говорят, что на днях на озере Комо, в поселке менеджеров Мечела, главный акционер компании и его сподвижники провели в «домашнем» кругу заключительное совещание относительно цены экологического апгрейда корпорации. Выяснилось, что если зюзинцы, будут следовать в фарватере политики ММК, то стоимость модернизации сравнится с ценой активов Мечела. То есть занятие это для собственников бессмысленное: проще перенести не только злополучный Коксохим, но все мощности за пределы Челябинска. И, тем не менее, федеральные ведомства, точно знающие про самые серьезные проблемы комбината, настаивают, несмотря на экономическое положение предприятия и трудности основного акционера на корректном и последовательном ведении экологической кампании.

Не нужен нам берег турецкий, и родина нам ни к чему

Не только главный акционер Мечела проведет Новый год и каникулы вне вонючей ЧО – вблизи красивейшего Милана на одном и самых чистых озёр планеты. Основной акционер ЧЭМК подышит чистым воздухом Тосканы, зампред ЗСЧО с близкими (тот самый, чьи предприятия в долгах, как в шелках) покатается на горных лыжах в одной из швейцарских деревушек. Там же проведет каникулы желающий построить вблизи ЧЕ Томинский ГОК медный олигарх. Семья бывших булочников из пула основного акционера ЧЭМК погостит у родни на Кипре, и только магнитогорские патриоты покатаются с горок и выпьют чайку в Абзаково.

Бумеранг

Говорят, что ряд федеральных чиновников периферийного происхождения получили от главного соискателя президентского мандата поручения: возродить на малой родине какое-нибудь производство. Создать рабочие места, платить налоги, короче сделать что- нибудь не только для себя, но и для родины. Малой. Иначе, де, вылетят из обоймы. Интересный выход нашел для себя Виктор Христенко. Он решил возродить в Троицке Челябинской области мясокомбинат, на котором после войны трудилась бухгалтером его мать, а снабженцем и строителем служил отец. Говорят, что последний владелец – один из акционеров фонда «Атлант» разорил предприятие, на реактивной приватизации коего настаивал курировавший этот процесс от Чубайса Христенко, в хлам…

Смотрящими за проектом ВБХ определил сына Вовочку и своего любимца Юрия Фишера.

Посредник

Говорят, что часть земельных активов Юревича в центре города покупает Александр Аристов. Занятно, что от покупателя посредником в сделке определен Семен Мительман, а со стороны продавца посредничеством занимается Илья Мительман. И все так чинно – благородно, по-старому и по-семейному: оба посредника просят по 5%, хозяева решили, что хватит им и 5% на двоих.

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