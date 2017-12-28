Всех впускать – никого не выпускать: в Новый год в Челябинске отменят междугородние автобусы

В Челябинской области в новогодние праздники изменят график движения междугородних автобусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, наибольшая нагрузка на межмуниципальные автобусные маршруты ожидается 30 и 31 декабря. В связи с этим в субботу, а также воскресенье днем будут организованы дополнительные рейсы с автовокзалов Челябинска во все районные центры.

За несколько часов до Нового года власти ожидают сокращение пассажиропотока до нуля, в связи с чем будет полностью прекращена продажа билетов на вечерние рейсы 31 декабря и на утренние 1 января.

Во все остальные и праздничные дни междугородние автобусы будут курсировать по привычному графику.

Подробнее о расписании автобусов и работе автовокзалов Челябинской области в праздничные выходные можно узнать здесь.

Челябинск, Юлия Димова

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