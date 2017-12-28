Директору АО «Челябинское авиапредприятие» вынесли приговор

Уголовное преследование в отношении генерального директора АО «Челябинское авиапредприятие» прекращено. Такое решение принял мировой суд.

Как уже сообщал «Новый День», главе аэропорта вменялось самоуправство с причинением существенного вреда. Следствием установлено, что директор АО «Челябинское авиапредприятие», не имея полномочий распоряжаться государственным имуществом, незаконно сдавал в аренду здание на территории аэропорта.

Ущерб от действий руководителя воздушной гавани превысил 1,6 миллиона рублей. Защита попросила прекратить дело, применив к обвиняемому судебный штраф. Гособвинение позицию адвокатов поддержало. Представители потерпевшей стороны просили отклонить ходатайство защиты. Но поскольку причиненный вред возмещен в полном объеме, а гражданские иски Росимущество не заявляло, топ-менеджера аэропорта оштрафовали на 70 тысяч рублей, сообщили в суде Металлургического района Челябинска.

Росимущество имеет право обжаловать это решение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.12.17

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