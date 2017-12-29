Управляющие компании Южного Урала встречают Новый год в долгах

Задолженность управляющих компаний Челябинской области за потреблённую электроэнергию в течение 2017 года выросла практически в 2,5 раза и достигла полумиллиарда рублей. При этом южноуральцы в большинстве своём исправно оплачивают ОДН. А вот УК не торопятся оплачивать счета ресурсоснабжающей организации. Так же как и устанавливать общедомовые приборы учёта электроэнергии. Тем самым жильцов лишают даже выбора: начислять ОДН по нормативу или по разнице показаний индивидуальных и общедомового электросчётчика.

По данным ПАО «Челябэнергосбыт» совокупные долги коммунальных организаций за год выросли со 192,9 млн рублей до 456 млн рублей. При этом оплачивается только 73% поставленной электроэнергии. Среди основных неплательщиков управляющие компании областного центра: ООО «ДЕЗ Калининского района» (27,1 млн рублей долга), УК «Созвездие» (8,6 млн рублей) и ООО УО «Ремжилзаказчик» (9 млн рублей). В топ неплательщиков также попали АО «Трансэнерго» (Снежинск), ООО УК «КГХ» (Златоуст) и ООО «Жилищная управляющая компания» (Копейск) – долг за электроэнергию каждой из них достигает 13 млн рублей.

«ПАО «Челябэнергосбыт» значительную долю долгов управляющих компаний намерено взыскать в судебном порядке. В Арбитражный суд уже подано более 800 исков. В ближайшее время ожидаем массовых судебных решений в нашу пользу», – заявил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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