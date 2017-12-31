Новогодней елке как официальному празднику исполнилось 100 лет

Новогодней елке как специально подготовленному общественному празднику сегодня исполняется 100 лет. А как массовым гуляниям – 318.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России первая массовая «елка» состоялась 1 января 1700 года на Красной площади в Москве. В этот день страна впервые отметила наступление нового года не в сентябре, а по западной традиции – на восьмой день после Рождества Христова. Тогда же впервые в качестве главного атрибута праздника использовали елку. За несколько лет до этого царь Петр I ввел обычай украшать елку в канун Рождества. Сначала эту традицию поддерживали только в богатых домах, но с 1700 года по царскому указу еловыми ветками к празднику украшались и бедные подворья. Кстати, до Петра елка, установленная на крыше, обозначала на Руси кабак.

Первая публичная елка в России была установлена в 1852 году в Петербурге в большом зале Екатерининского вокзала при большом скоплении народа. Примерно в это же время появилась традиция проводить у елки детские праздники.

Первую общественную елку при советской власти устроили в Михайловском артиллерийском училище 31 декабря 1917 года в Петрограде. А в последний раз подобные праздники провели в 1924 году. Потом вместе с Рождеством запретили и Новый год – как буржуазные праздники. В учреждениях и на предприятиях существовал даже особый вид общественного поручения: ходить в Рождество по домам и проверять, не поставил ли кто елку. Однако в тридцатые годы праздник пришлось реабилитировать: несмотря на торжество социализма, жители страны Советов упорно отмечали Рождество, поэтому необходимо было срочно перебивать религиозные пережитки новыми традициями. В ноябре 1936 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Новый год был возрожден как праздник, а новогодние елки – как официальные и обязательные праздничные мероприятия.

Тогда же появились первые предприятия, изготавливавшие елочные украшения. Их, как правило, делали из картона и прессованной ваты. Стеклянные шары были очень дорогими и выпускались только для особых случаев. К таковым относились новогодние праздники в бурно развивающихся промышленных городах. Корреспонденты «Нового Региона» выяснили, что в 1937 году наборы стеклянных украшений были специально изготовлены для елок, установленных на Днепрогэсе, в Челябинске и Магнитогорске. Помимо шаров с изображениями Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса, в южноуральских наборах были бравые металлурги и тракторостроители со стеклянными тракторами. Эти украшения необходимо было вешать на самый верх – под венчающей елку красной звездой (иногда в качестве венца использовалась буденовка). А разным аполитичным зайчикам – снежинкам отводился нижний ряд веток.

Кстати, елочные игрушки вполне могут выступать в роли исторических артефактов. Так, в коллекциях некоторых пожилых южноуральцев есть шары с изображением Деда Мороза на танке, а также Деда Мороза с трубкой как у Сталина. Родившиеся в 50-х годах прошлого века вспоминают, что во времена их детства елки украшали кукурузой, разумеется, ватной, картонной или стеклянной, а в 60-х годах елки превратились в космодромы.

Сегодня новогодние украшения стали броскими, но исторически безликими. Виды Кремля наносятся на игрушки вручную – такие украшения стоят очень дорого и продаются, в основном, за границей. А вот президента Путина официальные производители елочных игрушек наносить на новогодние шары категорически отказываются – подобные заказы нужно согласовывать с представителями администрации президента (кстати, с президентом США такой мороки нет – заказать можно спокойно, никто и не спросит, зачем они вам понадобились). В отличие от официальных производителей, небольшие мастерские, специализирующиеся на нанесении изображений на любые поверхности, предлагают «президента на шаре» в любом виде: в коллекциях есть и Путин – космонавт, и Путин – Дед Мороз, и Путин – хоккеист, и Путин – подводник, и Путин – супергерой, и так далее, и тому подобное. Стоит такой шар около 1 тысячи рублей.

Что же касается самой елки, то сейчас жители России все чаще запасаются искусственными деревцами длительного использования. Возможно, это и к лучшему, так как площадь хвойных лесов в стране стремительно сокращается и влечет за собой серьезные проблемы: например, вырубка лесов – в первую очередь, хвойных – в Сибири и на Урале привела к возникновению большого количества болот в этих регионах и росту числа наводнений.

Согласно данным Гринписа, ежегодно перед Новым годом легально вырубается около 55 – 60 тысяч хвойных деревьев. А продается более 1 миллиона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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