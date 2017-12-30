В Челябинске эвакуировали один из крупнейших торговых центров

В Челябинске эвакуировали один из крупнейших торговых центров «Алмаз».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переполох начался примерно в 16:30 – сработали датчики пожарной сигнализации. В этот предновогодний вечер в ТРК было много народу, всех довольно быстро удалось вывести из здания. К «Алмазу» стянули экстренные службы. Других подробностей пока не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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